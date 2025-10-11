Как доходы крупнейших мировых производителей оружия выросли из-за войны России и усиления угроз — инфографика NV

11 октября, 16:30
NV Премиум
Поделиться:
Ракетная установка HIMARS поднимается по 60-градусному пандусу на испытательном полигоне на базе Lockheed Martin в Камдене, США (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Ракетная установка HIMARS поднимается по 60-градусному пандусу на испытательном полигоне на базе Lockheed Martin в Камдене, США (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Ускорение оборонной промышленности и пополнение арсеналов новейшим мощным оружием является частью новой европейской реальности.

На фоне событий в Украине и новых угроз со стороны России страны Европы хорошо понимают острую необходимость усиления собственной армии, а также то, что время комфортного пребывания под американским «зонтиком мира» прошло и приходится отстраивать свою военную способность и наверстывать годы хронического недофинансирования.

Реклама

Кроме того, разведки сразу нескольких европейских стран предупреждают: Россия может начать войну с НАТО уже через пять лет.

Читайте также:
Кабмин освободил от части налогов производителей оружия — кого и как это коснется

Поэтому европейские правительства активно инвестируют в свои оборонно-промышленные комплексы.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Доходы ОПК Война России против Украины Производство оружия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости