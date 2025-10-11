Ракетная установка HIMARS поднимается по 60-градусному пандусу на испытательном полигоне на базе Lockheed Martin в Камдене, США (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

На фоне событий в Украине и новых угроз со стороны России страны Европы хорошо понимают острую необходимость усиления собственной армии, а также то, что время комфортного пребывания под американским «зонтиком мира» прошло и приходится отстраивать свою военную способность и наверстывать годы хронического недофинансирования.

Кроме того, разведки сразу нескольких европейских стран предупреждают: Россия может начать войну с НАТО уже через пять лет.

Поэтому европейские правительства активно инвестируют в свои оборонно-промышленные комплексы.