Как доходы крупнейших мировых производителей оружия выросли из-за войны России и усиления угроз — инфографика NV
Ракетная установка HIMARS поднимается по 60-градусному пандусу на испытательном полигоне на базе Lockheed Martin в Камдене, США (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Ускорение оборонной промышленности и пополнение арсеналов новейшим мощным оружием является частью новой европейской реальности.
На фоне событий в Украине и новых угроз со стороны России страны Европы хорошо понимают острую необходимость усиления собственной армии, а также то, что время комфортного пребывания под американским «зонтиком мира» прошло и приходится отстраивать свою военную способность и наверстывать годы хронического недофинансирования.
Кроме того, разведки сразу нескольких европейских стран предупреждают: Россия может начать войну с НАТО уже через пять лет.
Поэтому европейские правительства активно инвестируют в свои оборонно-промышленные комплексы.