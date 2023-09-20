Оплати прямо в чаті. Як український застосунок «Жабка» спрощує онлайн-покупки 20 сентября, 14:47 Партнерский проект freepik

Більшість українських підприємців сьогодні використовують цифрові канали продажів, зокрема і соціальні мережі. При цьому дослідження показують, що для 39% саме цифрові канали приносять понад половину всіх замовлень. Але як зробити досвід покупок через соціальні мережі максимально комфортним і уникнути незручних перемикань між застосунками для оплати?



Відповіддю на ці питання став український стартап «Жабка» — платіжний сервіс, що дозволяє підприємцям виставляти рахунки клієнтам прямо в чаті будь-якої соціальної мережі, а покупцям — оплачувати їх в декілька кліків.

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Сьогодні застосунком користуються понад 7000 українських підприємців, а засновники тим часом планують вихід на інші ринки. Цього року стартап також став одним із п’яти учасників акселераційної програми Start Path Ukraine від Mastercard, яка була створена спеціально для підтримки українських фінтех-компаній.

Як з’явився сервіс «Жабка»

«Якось ми поверталися після відпустки з моря. І дружина в аеропорту замовляла шкільний одяг для дитини. Вона вибрала речі в інстаграм-магазині і продавець запропонував у вайбері два варіанти оплати: реквізити IBAN або переказ на картку. Обидва варіанти незручні для користувача, а другий — ще й не є бізнес-операцією, бо це фактично переказ між двома фізичними особами. Крім того, після оплати потрібно для підтвердження зробити скріншот квитанції і відправити його в месенджер», — каже співзасновник стартапу «Жабка» Микола Гаврищук.

Микола Гаврищук, співзасновник стартапу «Жабка»

Тому з’явилася ідея створити сервіс, який спрощує розрахунок в інтернеті і буде зручним й безпечним як для клієнта, так і підприємця. А головне — працюватиме у будь-якому месенджері чи соцмережі. Навіть у тих, що будуть з’являтися у майбутньому.

«Написання різних ботів під кожну соцмережу чи месенджер зайняло б дуже багато часу і не вирішило б проблеми, бо постійно з’являються нові соцмережі. Тому ми вирішили створити додаток-клавіатуру, що працює в будь-якому месенджері», — пояснює Микола Гаврищук.

По суті «Жабка» є віртуальним POS-терміналом, який дозволяє підприємцям приймати безготівкові оплати у будь-якій соціальній мережі або месенджері, а також у фізичних торгових точках. Скористатися сервісом онлайн можна у Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram Direct, LinkedIn та інших соціальних мережах.

«Ми вирішили назвати наш сервіс Жабка, щоб асоціативно було зрозуміло, що він може швидко „перестрибувати“ у будь-яку соціальну мережу, практично миттєво допомагаючи виставляти рахунок на оплату практично будь-де», — підкреслює Микола Гаврищук.

Заснували стартап у 2021 році. Першу тестову версію з мінімальним набором потрібних функцій створили за три місяці. За перший тиждень після анонсу, який робили спільно з Mastercard, застосунком вже користувалися більше тисячі людей.

Павло Каратай, співзасновник стартапу «Жабка» / Фото: Жабка

Перші пів року засновники Микола Гаврищук та Павло Каратай розвивали застосунок власними силами і вкладали власні кошти у його вдосконалення і просування. Згодом почали шукати зовнішнє фінансування.

Як працює «Жабка»?

Для користування сервісом «Жабка» підприємцю потрібно завантажити безкоштовний застосунок та зареєструватися, ввівши дані свого ФОПа: юридичну назву та назву торгової точки, ІПН (або код ЄДРПОУ) та IBAN-рахунок.

Підприємцю не потрібно підписувати окремі угоди з еквайрами (банк або інша фінустанова, що здійснює розрахунки з підприємствами, які приймають оплату від держателів платіжних карток за товари чи послуги або видають їм готівку), чи бути клієнтом якогось конкретного банку.

«Все, що потрібно для виставлення рахунку — переключитися у будь-якому месенджері чи соціальній мережі, де відбувається спілкування з клієнтом, на клавіатуру „Жабка“ і ввести суму для оплати», — каже Микола Гаврищук.

Після цього клієнту приходить повідомлення у вигляді посилання на сформований рахунок, за яким він може перейти одразу на сторінку оплати та розрахуватися карткою будь-якого банку за допомогою Apple Pay, Google Pay або ж ввести дані картки вручну.

Сервіс «Жабка» також можна використовувати у фізичних торгових точках — за допомогою QR-коду чи NFC. «Механіка виставлення рахунку офлайн така ж проста, як і в чатах, однак у цьому випадку рахунок треба сформувати безпосередньо у застосунку „Жабка“. Для оплати клієнт може зчитати QR-код з вашого телефона або ж, якщо у вас і клієнта смартфон на ОС Android, рахунок можна передати через NFC — просто піднісши телефони одне до одного», — пояснює засновник стартапу.

Повну інформацію про усі сформовані рахунки й статус оплат підприємці можуть зручно відстежувати у мобільному застосунку (рахунок виставлений, переглянутий, оплачений), зміни в статусі оплат також надходять у push-повідомленнях.

«Сама ідея виставлення рахунку не є революційною, але сервіс зробив цей процес дуже легким та доступним будь-кому та будь-де. Крім цього, інвойси можна кастомізувати під унікальні вимоги бізнесу. Під час оплати покупець може, наприклад, залишити додаткову інформацію про свої очікування: час доставки, бажаний розмір, побажання щодо кольору чи номер поштового відділення. „Жабка“ — це конструктор, який легко підлаштовується під різноманітні потреби підприємців», — додає Микола Гаврищук.

Окрім функціоналу для бізнесу, «Жабка» також пропонує можливість робити грошові перекази у будь-якій соціальній мережі за допомогою Apple Pay чи Google Pay. Для цього користувачу потрібно встановити застосунок, після чого в смартфоні з’явиться можливість перемикнутися на клавіатуру «Жабка» та відправити гроші прямо в чаті, обравши в Apple Pay або Google Pay картку, з якої буде виконано переказ. Причому отримувачу переказу встановлювати застосунок не потрібно: достатньо просто перейти за лінком та обрати картку для зарахування коштів із Apple Pay або Google Pay.

Сервіс, який оцінили за кордоном

Зараз в Україні застосунком користується близько 7000 підприємців. Після початку війни активність українського бізнесу на кілька місяців сильно впала, тому засновники почали активно шукати можливість для виходу на інші ринки. Насамперед у Польщі, яка стала майданчиком для виходу на європейський ринок. Тут сервіс запускають під назвою Orovera.

З моменту заснування сервіс «Жабка» залучив близько 1,5 млн доларів інвестицій. Найбільша сума — 1,1 млн доларів від польського венчурного фонду Spinnaker Alpha, що підтримує фінтех-стартапи.

«Ми, як і будь-який стартап, планували виходити на іноземний ринок, але хотіли зробити це пізніше — з більш досконалим продуктом, який дає ще більше можливостей. Але обставини змінилися, і після 24-го лютого 2022 року нам потрібно було приймати швидкі рішення», — пояснює Микола Гаврищук.

Виявилося, що закордонні споживачі мають більший попит саме на функцію швидкого переказу грошей між картками фізосіб, ніж на платіжний сервіс для бізнесу. Наприклад, у Польщі бізнес більш консервативний, ніж в Україні, а клієнти привчені до бюрократії — навіть якщо для оплати потрібно піти в касу банку, то вони це зроблять.

«Для українського ринку переказ із картки на картку — це звична функція для більшості, але якщо ми говоримо про інші країни, то там перекази між картками різних банків все ще не надто розвинені, та й користувацький досвід часто ускладнений, коли, приміром, переказ здійснюється за номером ІВАN. Наше ж рішення дозволяє здійснювати перекази максимально зручно, в тому числі з\на Apple Pay чи Google Pay, що є доволі унікальним на європейському ринку », — каже Микола Гаврищук.

Лише протягом першого місяця після презентації у Польщі застосунком зацікавилися близько 15 тисяч людей. При цьому значна частина з них розглядає сервіс не лише для переказу грошей між картками фізосіб, але також і для бізнесу.

Вихід на нові ринки та подальші плани

Стартап не є фінансовою структурою, тому для виходу на нові ринки потрібно залучати партнерів-еквайрів. Відповідно основною перешкодою для розширення є питання готовності місцевих еквайрів працювати зі стартапом. І тут, за словами Миколи Гаврищука, дуже допомогла участь у програмі Start Path Ukraine від Mastercard.

«Mastercard дуже сильно допомагає нам у комунікації з різними еквайрами на різних ринках. Це те, що нам не дасть жоден з інших партнерів. Якщо Mastercard нам довіряє, то і рівень довіри до нас як до стартапу в очах еквайра різко зростає. Зараз ми уже ведемо перемовини з 9 еквайрами у різних країнах світу щодо можливості виходу на нові ринки. Це довгий процес, але досягти цього самостійно було б практично неможливо», — каже співзасновник стартапу.

Через простоту архітектури застосунку для його використання за кордоном немає ані мовних, ані культурних бар'єрів. Усі питання, пов’язані із місцевим законодавством, особливостями банківської системи вирішують на етапі домовленостей з еквайром. Для виходу на певний ринок достатньо мати партнерство з одним з еквайрів.