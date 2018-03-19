Новая почта ввела новые тарифы

Новая почта решила обновить тарифы на основные и дополнительные услуги, а также на дополнительные услуги и упаковки.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В частности, меняются тарифы для отправлений до 30 кг - документы, посылки, от 30 кг - грузы, а также на паллеты и шины-диски.

В категории отправлений до 30 кг компания уменьшила количество градаций посылок и ввела новую тарифную зону - по области. Согласно сообщению, она будет иметь более низкий тариф, чем доставка по Украине.

Так, в черте города цена составит 30 грн за 1 кг, в пределах области - 35 грн, по Украине - 40 грн. Доплата за адресной набор или доставку за одно отправление составит 15 грн, от 2 кг - 20 грн.

В категории отправлений от 30 кг компания решила уменьшить количество тарифных зон и снизить стоимость базовых 30 кг в пределах области.

При этом, если объявленная стоимость отправления превышает 200 грн, уплачивается комиссия в размере 0,5% от объявленной стоимости.

Новая почта - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине.