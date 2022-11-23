Могут быть задержки с доставкой. Нова пошта не прекращает работу в Херсоне, но предупредила о возможных трудностях 23 ноября, 13:08 Выдача гуманитарной помощи компанией Нова пошта в Херсоне (Фото:Нова пошта)

Группа компаний Нова пошта не планирует прекращать работу в Херсоне, закрытие отделений было временным вынужденным шагом.

Об этом говорится в сообщении Новой пошты по итогам обстрелов города во вторник, 22 ноября.

«Компания закрыла четыре отделения в Херсоне раньше рабочего графика из-за артиллерийских обстрелов, однако не прекратила работу в городе, поэтому отделения снова будут принимать отправки и выдавать доставки», — сказано в сообщении.

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Как отмечают в компании, во всех городах, расположенных в непосредственной близости к зоне боевых действий — в частности, Харькове и Херсоне, отделения не работают при воздушной тревоге и угрозе артиллерийских обстрелов.

«Персонал и посетители должны пройти в ближайшее укрытие. Это вынужденная мера с учетом безопасности жизни сотрудников и клиентов», — отметили в компании.

При этом Новой поште подчеркнули, что не планируют прекращать работу в деоккупированных городах, однако обращает внимание на то, что из-за сложных условий возможны задержки в доставке.

Как сообщалось, Нова пошта возобновила работу в Херсоне 14 ноября.