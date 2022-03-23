Положительная тенденция. Украинцы после шока первых недель войны снова начали заказывать товары в интернет-магазинах 23 марта, 17:56 Цей матеріал також доступний українською Нова пошта (Фото:Нова пошта / Facebook)

На четвертой неделе российско-украинской войны появилась положительная динамика — возобновляется работа интернет-магазинов и увеличивается количество онлайн-заказов в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты аналитического исследования, проведенного компанией Нова пошта.

Так, с началом российского вторжения объемы перевозок через Нову пошту снизились в 20 раз. До войны компания доставляла ежедневно 1 млн отправлений, из них 70% - онлайн-заказы из магазинов. За первую неделю войны клиенты отправляли в среднем 50 тыс. посылок в день.

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Кроме того, люди перестали забирать уже доставленные посылки — сейчас в отделениях Новой пошты хранится до 2 млн посылок, которые можно получить или переадресовать в любое другое удобное для клиентов отделение.

На четвертой неделе войны эксперты компании наблюдают, что интернет-магазины постепенно начали возобновлять работу.

«Если на второй неделе войны в среднем перевозилось 100−125 тыс. посылок в день, то с 21 марта мы зафиксировали уже 350 тыс. отправлений, из которых 60% составляют онлайн-заказы. То есть 200 тыс. товаров в день украинцы заказали онлайн. Это все еще в пять раз меньше, чем было в довоенный период, но наблюдается устойчивая динамика роста количества онлайн-покупок», — рассказал руководитель отдела исследований Новой пошты Сергей Кравченко.

Среди наиболее популярных категорий товаров, заказываемых украинцами Новой поштой: одежда, обувь, автотовары и запчасти, товары медицинского назначения, продукты питания, косметика, зоотовары.

Чтобы помочь украинскому онлайн-бизнесу восстановиться как можно скорее, Нова пошта опубликовала список крупнейших работающих интернет-магазинов (более 200).

В настоящее время Нова пошта открыла 3600 пунктов обслуживания, из которых 1800 отделений (есть в каждой области) и 1850 уличных почтоматов в 16 городах. Компания работает каждый день, без выходных. Со списком и регулярно обновляющимся графиком работающих отделений можно ознакомиться по ссылке.

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