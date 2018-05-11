Nike подала в суд на Puma из-за кроссовок

Американский производитель спортивных товаров Nike подала в суд на немецкую компанию Puma за незаконное использование технологий создания обуви.
Об этом сообщает Forbes.
В Nike утверждают, что Puma использовала запатентованные технологии без разрешения, нарушая принципы свободной инновации.
Речь идет о сходстве технологий пошива ткани Nike Flyknit и Puma IGNITE Proknit, а также технологий по производству подошвы Nike Air Sole и Puma Jamming.
Кроме того, Nike предъявила претензии против использования технологий IGNITE Speed Netfit и Mostro Bubble Knit.
Согласно сообщению, Nike зарегистрировала более 300 патентов, относящихся к Flyknit, а Puma нарушила четыре из них.
Отмечается, что прежде чем направить судебный иск, Nike попыталась решить проблему непосредственно и требовала в Puma прекратить использование технологий, однако требования не были выполнены. В свою очередь Puma отрицает свою причастность к краже технологий.
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