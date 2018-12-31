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Нефть Brent продемонстрировала рост в 2%

Сегодня, 14:37
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Впервые после значительного падения нефть этой марки поднялась в цене

pixabay.com

На последних в 2018 году торгах в Лондоне нефть марки Brent впервые после значительного падения демонстрирует рост в 2%.

Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи.

По данным на 10:30 по Киеву цена за баррель нефти этой марки составила $54,43 (+2%).

Дневной график цен на нефть марки Brent

Годовой график цен на нефть марки Brent (шаг – один день)

Ранее сообщалось, что на нефтяном рынке продолжилось стремительное падение – стоимость нефти марки Brent 24 декабря снизилась до $50,7 за баррель (впервые с 31 августа 2017 года), а цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже 45 долларов за баррель (впервые с июля 2017 года).

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Теги:   Brent Нефть

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