Нефть Brent продемонстрировала рост в 2% Сегодня, 14:37 101 Цей матеріал також доступний українською Впервые после значительного падения нефть этой марки поднялась в цене pixabay.com

На последних в 2018 году торгах в Лондоне нефть марки Brent впервые после значительного падения демонстрирует рост в 2%.

Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи.

По данным на 10:30 по Киеву цена за баррель нефти этой марки составила $54,43 (+2%).

Дневной график цен на нефть марки Brent

Годовой график цен на нефть марки Brent (шаг – один день)

Ранее сообщалось, что на нефтяном рынке продолжилось стремительное падение – стоимость нефти марки Brent 24 декабря снизилась до $50,7 за баррель (впервые с 31 августа 2017 года), а цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже 45 долларов за баррель (впервые с июля 2017 года).

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