Нефть Brent продемонстрировала рост в 2%
На последних в 2018 году торгах в Лондоне нефть марки Brent впервые после значительного падения демонстрирует рост в 2%.
Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи.
По данным на 10:30 по Киеву цена за баррель нефти этой марки составила $54,43 (+2%).
Дневной график цен на нефть марки Brent
Годовой график цен на нефть марки Brent (шаг – один день)
Ранее сообщалось, что на нефтяном рынке продолжилось стремительное падение – стоимость нефти марки Brent 24 декабря снизилась до $50,7 за баррель (впервые с 31 августа 2017 года), а цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже 45 долларов за баррель (впервые с июля 2017 года).
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