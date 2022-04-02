Не только Мрія. Какие еще самолеты были повреждены оккупантами в аэропорту Антонов в Гостомеле — видео 2 апреля, 20:53 Цей матеріал також доступний українською Самолет Ан-124 Руслан в аэропорту Антонов в Гостомеле (Фото:скриншот видео)

Во время нападения российской армии на аэропорт Антонов в Гостомеле в нем находился не только Ан-225 Мрія, но и другие самолеты Авиалиний Антонова. Они повреждены.

В аэропорту Антонов в Гостомеле были повреждены или уничтожены несколько самолетов. Об этом стало известно из видео, опубликованного на youtube-канале сайта avianews.com.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в ангаре аэропорта оккупанты уничтожили самый большой в мире грузовой самолет Ан-225 Мрія. Однако, как оказалось, он там был не один.

На видео показан еще один транспортный самолет из парка авиакомпании Авиалинии Антонова. Это Ан-124−100М-150 Руслан, модернизированный и усиленный под тяжелые грузы.

«Дырок хватает. Побито прилично», — говорит человек, который проводил съемку. Справа в хвостовой части самолета видны повреждения от огня.

На видео видно, что с воздушного судна сняты все двигатели, так как он находился на больших регламентных работах.



Кроме того, в углу ангара стоит воздушно судно, которое идентифицировано как Ан-148. Также на видео видны один поврежденный Ан-28 и большое количество небольших частных самолетов.

27 февраля концерн Укроборонпром сообщил, что в аэропорту Антонов в Гостомеле российские оккупанты уничтожили Ан-225 Мрія.

Авиалинии Антонова — авиатранспортное подразделение ГП Антонов, специализирующееся на международных грузовых авиаперевозках. Парк авиакомпании состоял из одного самолета Ан-225 Мрія, семи Ан-124−100 Руслан, одного Ан-22 Антей, одного Ан-26 и одного Ан-74Т.



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