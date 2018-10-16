НБУ окончательно выиграл суд по Буковели

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Национального банка (НБУ) на решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми были расторгнуты договора ипотеки между НБУ и Скорзонера (Буковель).
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора агентству Интерфакс-Украина.
"По результатам рассмотрения Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций и принял новое, которым отказал в исковых требованиях ООО Скорзонера", - сообщили в НБУ.
По данным Госреестра юрлиц, конечные бенефициары Скорзонера являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Буковель был принят на баланс Приватбанка во время национализации.
Напомним, ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Приватбанк должен продать непрофильные активы: горнолыжный курорт Буковель, здание телеканала 1+1 в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.
Также в июле бывший руководитель Приватбанка Александр Шлапак заявил, что банку принадлежит 1/3 курорта Буковель.
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования