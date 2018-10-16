НБУ окончательно выиграл суд по Буковели

0 комментировать
Верховный Суд удовлетворил кассацию НБУ по курорту Буковель
Фото: Буковель

Верховный Суд удовлетворил кассацию НБУ по курорту Буковель

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Национального банка (НБУ) на решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми были расторгнуты договора ипотеки между НБУ и Скорзонера (Буковель).

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора агентству Интерфакс-Украина.

"По результатам рассмотрения Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций и принял новое, которым отказал в исковых требованиях ООО Скорзонера", - сообщили в НБУ.

По данным Госреестра юрлиц, конечные бенефициары Скорзонера являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Буковель был принят на баланс Приватбанка во время национализации.

Напомним, ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Приватбанк должен продать непрофильные активы: горнолыжный курорт Буковель, здание телеканала 1+1 в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.

Также в июле бывший руководитель Приватбанка Александр Шлапак заявил, что банку принадлежит 1/3 курорта Буковель.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове