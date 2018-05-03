Названы крупнейшие получатели НДС в апреле

Крупнейшими получателями возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в апреле-2018 стали три металлургических комбината, аффиллированных с группой Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Такие данные сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ).

Наибольшую сумму возмещения НДС в апреле получил меткомбинат Азовсталь – 691,8 млн грн против 378 млн грн в марте.

Второе место сохранил ММК им. Ильича, уменьшив свой показатель в апреле до 530,8 млн грн с 675 млн грн в марте, третье место также осталось за Запорожсталью - 468 млн грн (419,5 млн грн в марте).

За ними следует ArcelorMittal Кривой Рог – 425,7 млн грн, тогда как в марте предприятие возглавило этот список с показателем 1,303 млрд грн.

Впервые со времени запуска в июне 2017 года после пятилетнего простоя пятерку лидеров вырвался Карпатнафтохим, который в 3,7 раза увеличил сумму возмещения НДС по сравнению с мартовскими показателями – до 344 млн грн (92,5 млн грн в марте). При этом в начале года этот показатель превышал 118 млн грн.

В десятку крупнейших получателей возмещения НДС замыкают агроэкспортеры АДМ Трейдинг Украина – 336,9 млн грн (338 млн грн), Кернел-трейд - 264,9 млн грн (402 млн грн), АТ Каргилл – 224,8 млн грн (247 млн грн).

Улучшили показатели возмещения НДС ЛДК Украина – 208,1 млн грн (128,1 млн грн), Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) – 201,4 млн грн (данные о возмещении НДС в марте отсутствовали).

Еще восемь компаний получили возмещения НДС свыше 100 млн грн: агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) – 199,9 млн грн (данные в марте отсутствовали), Нибулон – 199,4 млн грн (146 млн грн), Полтавский горно-обогатительный комбинат (Полтавский ГОК) – 172,6 млн грн (193,8 млн грн), Никопольский завод ферросплавов – 159 млн грн (150 млн грн), Полюс трейдинг – 155,8 млн грн (данные в марте отсутствовали), МГЗ – 117,8 млн грн (133 млн грн), Центральный ГОК – 112 млн грн (88,5 млн грн), экспортер растительных масел и шротов Олсидз Блек Си – 102,7 млн грн (124 млн грн).

Более 90 млн грн возмещения НДС получили еще три компании - Оптимусагро трейд – 99,3 млн грн (205 млн грн), Гленкор агрикалчер – 98,8 млн грн (91,8 млн грн), Евраз – Днепропетровский металлургический завод (Евраз-ДМЗ) – 96,8 млн грн (142,7 млн грн).

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Как сообщалось, за четыре месяца этого года НДС был возмещен на сумму 43,6 млрд грн, что на 14,7% больше показателя января-апреля 2017 года. В апреле возмещение составила 9,95 млрд грн по сравнению с 10,1 млрд грн в марте этого года и 11,09 млрд грн в апреле прошлого.