Нафтогаз увеличил добычу газа

При этом частные компании уменьшили добычу газа на 9,1%

Государственная Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины по итогам первого квартала 2018 года увеличила добычу газа на 2,5% - до 4,1 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом, частные компании за январь-март этого года снизили добычу газа на 9,1% - до 1 млрд куб. м газа.

В целом в первом квартале 2018 добыча газа в Украине составила 5,1 млрд куб. м, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

Отмечается, что потребление газа в Украине выросло на 6,9% - до 14 млрд куб. м. В частности, промышленность стала потреблять на 35,5% больше газа.

НАК Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча.