Нафтогаз решил поднять цены на газ на 10%

Государственный Нафтогаз Украины с апреля увеличит цену на газ для промышленных потребителей до 8,67 тыс. за 1 тыс. куб. м – на 9,8%, или на 774 грн в сравнению с февралем.

Об этом свидетельствует информация компании, передает Интерфакс-Украина.

Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 7,4% (на 654 грн) – до 9 тыс. 543,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, на февраль и март "Нафтогаз" снизил цену на природный газ для промышленности, заявив намерении усилить свои позиции в сегменте продаж природного газа промышленным потребителям. Возможность снижения цены, в частности, была связана с сформированными в межотопительный период запасами газа в подземных хранилищах, закупленными по более низким, чем на сегодня ценами.

Напомним, что на март Нафтогаз снизил цены на газ для промышленности в сравнении с февралем.

НАК Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча.