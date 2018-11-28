Нафтогаз обвинили в саботаже аудита

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В Счетной палате заявили, что Нафтогаз отказал в доступе к материалам компании

В Счетной палате заявили, что Нафтогаз отказал в доступе к материалам компании

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины не допускает представителей Счетной палаты к проверке компании.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.

"Счетная палата начала аудит компании Нафтогаз. Нас не допустили к проверке. Хотя согласно статье 8 закона О Счетной палате все члены СП должны иметь доступ ко всем базам, созданным за счет госбюджета", - сказал он.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что заинтересован в максимальной публичности и открытости государственных компаний.

"Если будет необходимость в отдельном распоряжении правительства, чтобы открыть информацию для Счетной палаты, мы это сделаем", - сказал Гройсман.

Со своей стороны Пацкан отметил, что контрольные меры были запланированы предыдущим составом ведомства, а в нынешнем составе оно планирует до 1 декабря утвердить новый план.

"То, что было спланировано, мы должны отработать... А на следующий год спланируем новые меры", - сказал он.

После заседания Кабмина Пацкан уточнил, что проверка касается деятельности руководства Нафтогаза, в частности, выписанных премий.

"Мы максимально исследуем всю составляющую деятельности руководства компании", - сказал он.

Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа - компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча.

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