Корпоратизация как необратимость. Почему Нафтогаз должен стать эталоном корпоративного управления — и что мы для этого делаем 22 июня, 17:37 Позиция Алексей Чернышов, Глава правления НАК Нафтогаз Украины

С момента получения Украиной независимости нефтегазовая отрасль была тем «заиленным водоворотом», в котором хорошо чувствовали себя популисты и махинаторы, но плохо — инвесторы и международные партнеры. Это понятно: люди, которые были готовы вкладывать миллионы в перспективную нефтегазовую отрасль, хотели быть уверены, что отрасль функционирует прозрачно и согласно правилам. Пример должен был подавать Нафтогаз — как главный системный игрок. С этим были проблемы: до корпоратизации управление компанией осуществлялось правительством фактически в ручном режиме. И она служила не столько интересам государства, сколько ситуативным политическим интересам.



Время перемен

Реформа корпоративного управления в Группе Нафтогаз началась в 2015 году. Правительство должно было передать значительную часть управленческих полномочий наблюдательному совету, сформированному по результатам прозрачного конкурса.

Видео дня

Нафтогаз стал первой государственной компанией, в которой было начато внедрение практик корпоративного управления согласно Руководящим принципам международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Этот сдвиг имел вполне объективное объяснение — именно в 2015 году совпали в единое целое все факторы, которые не позволяли больше откладывать реформу на неопределенное потом.

С одной стороны, на процесс влияло подписанное Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС, с его требованиями «подтягивать» государство к стандартам Евросоюза. С другой — оккупация Крыма и война, которая уже более года шла на Донбассе.

В 2015 году Украина приняла историческое решение: отказаться от импорта российского газа и покупать энергоносители на европейском рынке. Однако для такого шага нужны были деньги. Европейский банк реконструкции и развития был готов предоставить для этого кредит Нафтогазу, однако требовал наконец начать корпоратизацию компании.

16 октября 2015 года правительство утвердило план реформы корпоративного управления Группы Нафтогаз.

В 2016 году План мероприятий по реформированию газового сектора, включая реформу корпоративного управления компании, стал частью обязательств Украины по кредитным соглашениям с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Внешние стейкхолдеры признали выполнение этого плана необходимым шагом для интеграции Украины в Европейский Союз, а успешность реформы корпоративного управления — важным залогом безопасности поставок газа в Украине и Европе.

Весной 2016 года был сформирован первый в истории предприятия наблюдательный совет, состоящий из трех независимых членов, избранных в результате конкурса, и двух представителей государства, которое определялось учредителем и единственным акционером компании.

Фото: НАК Нафтогаз

Сложный путь реформы

Корпоратизация Нафтогаза продолжалась с переменным, но успехом. Правительство периодически упрекало наблюдательный совет в неэффективности. Совет упрекал правительство в попытках вмешательства в свою работу.

Проблемы действительно были. В частности, в 2016 году Нафтогаз представил Кабинету министров «Программу 20/20» с заявленной целью нарастить собственную добычу газа компанией «Укргазвидобування» до 20 млрд куб. м до 2020 года. Однако, достичь этого не удалось и близко.

Но было бы неправильно распространять отдельные неудачи на принципы корпоративного управления в целом. До старта реформы корпоративного управления, Нафтогаз называли «черной дырой коррупции», которая могла поглотить любую сумму денег.

Чтобы понять эволюцию, произошедшую благодаря современным управленческим подходам, необходимо взять две показательные точки, 2009 и 2019 год — и проследить динамику одного процесса.

В начале 2009 года были подписаны проигрышные и кабальные для Украины газовые соглашения с россией. Соглашения заключались между российским Газпромом и украинским Нафтогазом, но последний не имел влияния на ситуацию и был абсолютно зависим от «решения сверху». Контракт по принципу «бери или плати» навязал Украине объемы газа, которые страна не могла потребить, при чем — по завышенной цене. Реэкспорт газа был запрещен.

В конце 2019 года Нафтогаз по решению Стокгольмского арбитража получил от Газпрома компенсацию за нарушение контракта на транзит газа в размере 5 млрд долларов. 2,1 млрд был получен взаимозачетом за газ; 2,9 млрд — деньгами. Также суд отменил принцип «бери или плати» и удовлетворил требование украинской стороны о пересмотре цены на газ с учетом рыночной ситуации.

Итак, Нафтогаз образца 2009 года, под прямым управлением Кабмина, был компанией, полностью лишенной субъектности. Нафтогаз образца 2019 года, уже работая по международным управленческими практиками, стал «зубастым» и сделал то, чего раньше никогда не было в истории Украины: выиграл в суде у мощного Газпрома, юристы которого свысока едва не собирались «забрать Украину за долги».

Параллельно компания проводила процесс анбандлинга — отделения от Нафтогаза газотранспортной системы. Это было нужно, чтобы соответствовать требованиям Третьего энергопакета ЕС. По этому пакету законов, компании, добывающие и поставляющие газ, не могут его транспортировать — такое разделение функций необходимо, чтобы избежать монополизации рынка. Представить масштаб и сложность процесса анбандлинга, можно просто посмотрев на протяженность украинской ГТС, которая составляет 33 000 километров.

В сентябре 2021 года произошла отставка наблюдательного совета. А в начале 2022-го к управленческому кризису в компании добавилась полномасштабная война.

Что дальше?

Нет ничего более длительного, чем временное. Так произошло и с Нафтогазом, который проработал без набсовета более года. Это создавало «трения» с партнерами и кредиторами, влияя на уровень доверия.

Доверие — это абстрактное понятие, которое, впрочем, имеет вполне прикладное воплощение. В бизнесе или политике оно конвертируется в сделки, поддержку и партнерство. Его же отсутствие ведет к тому, что в сложной ситуации ты оказываешься наедине с собой.

Для государственной компании, которая находится в убытках, должна платить по своим обязательствам, и одновременно поддерживать энергетический сектор и потребителей в условиях войны, недоверие со стороны партнеров — даже не роскошь, а самоубийство.

На следующий день после своего назначения главой Группы Нафтогаз в начале ноября 2022 года я обратился к правительству с запросом возобновить конкурсные процедуры и формирование нового наблюдательного совета. В январе 2023 года наблюдательный совет приступил к выполнению своих полномочий. В его состав вошли профессионалы мирового уровня с опытом работы в крупных нефтяных и газовых компаниях. 10 февраля наблюдательный совет избрал главу. Им стал Энтони Марино, специалист по разведке и добыче углеводородов, который в течение 20 лет работал в наблюдательных советах и советах директоров.

В марте нашу работу отметил Оливер Варгеи, комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения, который отвечает за оценку выполнения Украиной евроинтеграционных обязательств. Также достигнутый прогресс Нафтогаза зафиксирован в новом Меморандуме с Международным валютным фондом.

С 12 по 16 июня 2023 года наблюдательный совет компании в полном составе собрался в Киеве, работая над стратегическими задачами — вопросами устойчивой работы Группы и энергетической безопасности. Мы также встретились с послами стран G7, чтобы обсудить с ними ситуацию в энергетике и корпоративное управление. И получили от них положительную обратную связь относительно политики и реформ, которые внедряются в компании последние полгода.

Имея за плечами две осуществленные реформы, децентрализации и градостроительства, я на их примере вижу, как важно создать предохранители от отката назад. Поэтому моя цель, личный вызов, сделать Нафтогаз образцом корпоративного управления, а реформу — необратимой. Поскольку эффективность управления в компании, как и наличие прозрачного рынка энергии, являются необходимыми условиями для развития отрасли. Нафтогаз должен стать тем бенчмарком, на который равняются другие государственные предприятия.

Это нужно не только для того, чтобы выполнить обязательства Украины перед международными партнерами. Хотя и для этого тоже, ведь война показала, насколько критически важны стратегические связи и «встроенность» Украины в систему цивилизованного мира, где репутация и соблюдение своих слов matter.

В первую очередь современный эффективный Нафтогаз нужен нам самим. Для того чтобы раскрыть колоссальный энергетический потенциал Украины. Чтобы увеличить добычу газа — сначала для собственных нужд, а затем на экспорт. Чтобы развивать компанию в логике будущего членства страны в ЕС и климатических целей Евросоюза, постепенно увеличивая пропорцию возобновляемых источников энергии — солнца, ветра, и возобновляемых энергоресурсов — биогазов и водорода.

И благодаря этому очертить новое место Украины в архитектуре континентальной энергетической безопасности.