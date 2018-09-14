Набсовет нового оператора ГТС сменил руководителя компании

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МГУ получил нового главу правления

МГУ получил нового главу правления

Александр Лисниченко сменил Валерия Ноздрина на должности исполняющего обязанности главы правления Магистральных газопроводов Украины.

Об этом говорится в сообщении в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение наблюдательный совет МГУ принял на заседании 12 сентября.

Лисниченко ранее возглавлял департамент нефтегазового комплекса в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, работал директором департамента сбыта и операционной деятельности Шелл Ритейл Украина.

Отметим, что правительство создало МГУ в качестве будущего оператора ГТС Украины. Как и Нафтогаз, МГУ имеет наблюдательный совет с большинством независимых членов.

Напомним, что Наблюдательные советы Нафтогаза Украины и МГУ подписали Меморандум о взаимопонимании относительно отделения оператора газотранспортной системы.

Оператор ГТС до конца 2019 года будет входить в состав Нафтогаза, который несет ответственность за все внутренние подготовительные работы для последующего выделения оператора и передачи его активов с 1 января 2020-го.

МГУ до этого времени не будет вести активную операционную деятельность оператора ГТС, но займется подготовкой к процессу сертификации.

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