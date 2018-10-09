На месте закрытого кинотеатра Кинопанорама построят гостиницу

Здание Кинопанорамы снесут и на его месте построят отель

На месте одного из старейших киевских кинотеатров - Кинопанорамы - появится трехзвездочный отель.

Об этом рассказал владелец здания, основатель компании ISTIL Group Мохаммад Захур изданию Kyiv Post.

По его словам, здание Кинопанорамы снесут и построят отель. При этом - "из уважения к истории" - в гостинице оборудуют небольшую комнату для просмотра кино, а также конференц-зал.

Напомним, что c 1 октября столичный кинотеатр Кинопанорама, расположенный на улице Шота Руставели, прекратил свою работу.

Отметим, что Кинопанорама уже закрывалась в июне 2009 года. Тогда по решению Киевсовета земельные участки по ул.Шота Руставели, 19а, были проданы для строительства многофункционального комплекса. Однако в ноябре того же года кинотеатр возобновил работу.