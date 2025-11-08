Кишинев диктует условия Кремлю. Молдова установила жесткий дедлайн для продажи Лукойлом активов в стране

С 21 ноября Лукойл не сможет работать в Молдове из-за вступления в силу американских санкций, блокировки счетов и активов компании. Об этом в Facebook заявил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету.

Жунгиету уточнил, что Лукойл владеет в Молдове сетью АЗС и единственным складом для снабжения и заправки воздушных судов в аэропорту Кишинева. При этом министр отметил, что Молдова должна предпринять меры, чтобы обеспечит безопасность рынка топлива и бесперебойную работу аэропорта.

«С этой целью совет по рассмотрению инвестиций, имеющих важное значение для государственной безопасности, принял решение отклонить предложение компании Лукойл об отчуждении своих активов и продаже инфраструктуры аэропорта другой компании, мотивируя это тем, что эта компания не может быть принята Республикой Молдова по соображениям национальной безопасности. Совет представил предложение о покупке склада Лукойла в аэропорту, чтобы государство могло взять на себя управление инфраструктурой и ресурсами компании», — сообщил Жунгиету.

Крайний срок принятия Лукойлом предложения, определенный Молдовой, — 17 ноября.

Кроме того, министр заявил, что Молдова поддерживает американские санкции, но то же время, «запросила у США временное разрешение на деятельность компании, находящейся под санкциями, до решения проблемы, чтобы не нарушить поставки нефтяных ресурсов в республику и не повлиять на повседневную жизнь людей».

В этих же целях Молдова ведет переговоры с Болгарией и Румынией, включая компанию Rompetrol о поставках бензина, дизельного топлива и керосина.

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа 22 октября объявила о введении санкций против компаний Лукойл и Роснефть, они вступят в силу с 21 ноября.

В свою очередь, Лукойл объявил о намерении продать зарубежные активы.

Попытка достичь соглашения об их продаже международному трейдеру Gunvor не увенчалась успехом — министерство финансов США заявило, что не одобрит эту сделку, поскольку считает Gunvor «марионеткой Кремля». Gunvor была основана в 2000 году шведским миллиардером Торбьерном Торнквистом и Геннадием Тимченко, одним из ближайших соратников Путина, и ранее была крупнейшим экспортером российской нефти в мире.