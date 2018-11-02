Мировые цены на нефть резко обвалились

0 комментировать
Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 2 ноября, стабилизировались после достижения накануне многомесячных минимумов. Падение по итогам недели может оказаться самым значительным с февраля этого года.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:59 по Киеву подешевели на 1 цент (0,01%) – до $72,88 за баррель, передает агентство Интерфакс.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,04 (0,06%) – до $63,65 за баррель.

По итогам прошлой сессии – 1 ноября – цена Brent опустилась на $2,15 (2,87%) и составляла на закрытие $72,89 за баррель, WTI – на $1,62 (2,48%), до $63,69. С начала недели Brent подешевела на 6,1%, WTI – на 5,8%.

Добыча ОПЕК выросла до максимума с ноября 2016 года вслед за увеличением производства в Саудовской Аравии и Ливии, которое компенсировало снижение поставок из Ирана. Как показали результаты опроса Bloomberg, 15 стран ОПЕК увеличили добычу на 430 тыс. баррелей в сутки в октябре – до 33,3 млн б/с.

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове