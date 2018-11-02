Мировые цены на нефть резко обвалились

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 2 ноября, стабилизировались после достижения накануне многомесячных минимумов. Падение по итогам недели может оказаться самым значительным с февраля этого года.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:59 по Киеву подешевели на 1 цент (0,01%) – до $72,88 за баррель, передает агентство Интерфакс.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,04 (0,06%) – до $63,65 за баррель.

По итогам прошлой сессии – 1 ноября – цена Brent опустилась на $2,15 (2,87%) и составляла на закрытие $72,89 за баррель, WTI – на $1,62 (2,48%), до $63,69. С начала недели Brent подешевела на 6,1%, WTI – на 5,8%.

Добыча ОПЕК выросла до максимума с ноября 2016 года вслед за увеличением производства в Саудовской Аравии и Ливии, которое компенсировало снижение поставок из Ирана. Как показали результаты опроса Bloomberg, 15 стран ОПЕК увеличили добычу на 430 тыс. баррелей в сутки в октябре – до 33,3 млн б/с.