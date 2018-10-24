Мировые цены на нефть резко обвалились

Во вторник, 23 октября, цены на нефть резко снизились. В результате чего котировки упали до минимальных значений с начала сентября.

Впрочем, цены на нефть начали слабое восстановление утром 24 октября, передает агентство Интерфакс.

Так, декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Киеву подорожали на $0,34 (0,44%) – до $76,78 за баррель. На торгах во вторник их цена рухнула на $3,39 (4,25%) и составляла на закрытие $76,44 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,18 (0,27%) – до $66,61 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена упала на $2,93 (4,22%), завершив торги на отметке $66,43 за баррель.

Обвал цен во вторник был вызван опасениями по поводу увеличения добычи нефти в Саудовской Аравии, при этом негативная динамика усилилась на фоне сниженного аппетита к риску со стороны инвесторов.

Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе выступления на конференции в Эр-Рияде, его страна увеличит добычу до 11 млн баррелей в сутки с текущих 10,7 млн б/с – и при необходимости может нарастить ее до 12 млн б/с.

Кроме того, американские фондовые индексы во вторник снизились на 0,4-0,5%, тогда как в ходе сессии их падение достигало 2%. Европейские индикаторы потеряли более 1%, азиатские - более 2%.