Люксовый бренд Michael Kors собрался купить Versace - Bloomberg

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В компаниях пока не комментируют возможную сделку

В компаниях пока не комментируют возможную сделку

Американский производитель сумок Michael Kors Holding Ltd. близок к соглашению о приобретении итальянского модного дома Gianni Versace SpA.

Об этом сообщили информированные источники, передает агентство Bloomberg.

Michael Kors оценивает Versace в $2 млрд и может объявить соглашение уже на этой неделе.

Компания Blackstone Group LP, владеющая 20% Versace, планирует продать свою долю в соглашении, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Представитель Versace отказался комментировать потенциальную сделку. Представитель Blackstone также не прокомментировал ситуацию.

Хотя переговоры уже состоялись, окончательных договоренностей не было достигнуто, заявили источники.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что Versace может быть продана на этой неделе за $2 млрд.

В качестве потенциальных покупателей были названы несколько групп, включая Michael Kors и Tiffany & Co. Другое издание - Women's Wear Daily - в воскресенье сообщило об интересе к покупке Versace таких компаний, как LVMH, PVH Corp. и Tapestry, владеющая брендом Coach.

Michael Kors - глобальный дизайнерский бренд класса "люкс", которая стремится к созданию в США мультибрендовой модной империи по аналогии с французскими конгломератами LVMH и Kering SA.

В прошлом году Michael Kors приобрела британскую Jimmy Choo Plc, производителя и продавца дизайнерской обуви и аксессуаров по 896 млн фунтов ($1,2 млрд), что позволило ей укрепить позиции в сегментах люксовой обуви и аксессуаров и расширить операции в категории мужской дизайнерской обуви.

Дом моды Gianni Versace был основан в 1978 году в Милане. Versace специализируется на дизайне, производстве и реализации товаров класса "люкс" - от модной одежды haute couture и коллекций готовой одежды до аксессуаров, ювелирных украшений, часов, очков, парфюмерии и товаров для дома. Versace, фирменным логотипом которого является голова медузы, известный своим эпатажным стилем, в частности, смелым использованием леопардового принта.

Сеть Versace включает в себя более 200 бутиков в крупных городах и более 1,5 тыс. оптовых дистрибьюторов по всему миру. С февраля 2014 фонд Blackstone владеет 20% -ной долей в компании, а ее контрольный пакет поделен между членами семьи Версаче.

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