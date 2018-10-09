Metro решил развивать магазины малых форматов в Украине

В Metro сообщили, что инвестиции в открытие каждого магазина составят от €150 до €300 тыс.

Metro Cash&Carry Украина планирует открыть 15-20 магазинов небольшого формата под торговой маркой (ТМ) Метробаза.

Об этом журналистам сообщил генеральный директор Метро Кеш энд Керри Украина Оливье Лангле, передает liga.net.

"Мы сконцентрируемся на развитии этого формата, поскольку открытие больших магазинов - это очень дорого и занимает много времени", - отметил он.

Первый магазин откроется в следующем году. Инвестиции в открытие каждого магазина составят от €150 до €300 тыс.

Города, в которых компания планирует открывать магазины, Лангле не назвал.

Отметим, что сейчас в Украине работают два магазина Метробаза - в Луцке и Тернополе.

Metro Group - одна из крупнейших в мире объединение оптовых и розничных торговых компаний со штаб-квартирой в Дюссельдорфе, Германия.

Метро Кэш энд Керри Украина вышла на украинский рынок в 2003 году. Сейчас насчитывается 23 центра оптовой торговли компании. Объем продаж Метро Кэш энд Керри Украина за 2016/2017 финансовый год составил €491 млн.