Поступай правильно. McDonald’s на неопределенный срок закрывает почти 850 ресторанов в России — заявление 8 марта, 20:17 Цей матеріал також доступний українською Ресторан McDonald’s в России (Фото:russiabusinesstoday)

После вторжения российских войск в Украину в McDonald’s решили временно остановить работу своих ресторанов в России. Их 847.



Об этом в письме к франчайзи и работникам сообщил CEO компании Крис Кемпчински (Chris Kempczinski).

«Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыразимые страдания ни в чем не повинным людям. Как Система, мы присоединяемся к миру, осуждая агрессию и насилие и молясь за мир», — говорится в письме Крис Кемпчински.



Он напомнил, что компания продолжает выплачивать полную заработную плату украинским сотрудникам и пожертвовала $5 млн. в Фонд помощи сотрудникам.

В России у компании работает 62 тыс. чел., компания сотрудничает с сотнями местных, российских поставщиков и партнеров, которые производят продукты и поддерживают бренд.



«В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие в Украине. Несколько лет назад, столкнувшись с трудным решением, Фред Тернер (бывший руководитель McDonald’s, который сыграл ключевую роль в развитии компании — НВ Бизнес) очень просто объяснил свой подход: „Поступай правильно“», — написал Крис Кемпчински.

Поэтому в McDonald’s после консультаций с советом директоров, которые были на прошлой неделе, приняли решение временно закрыть все рестораны в России и приостановить все операции на рынке. В сообщении отмечается, что компания сохранит заработную плату для всех сотрудников McDonald’s в России.

«На данном этапе невозможно предсказать, когда мы сможем вновь открыть наши рестораны в России», — написал CEO компании, отметив, что уже испытывают сложности в цепочке поставок, а также другие операционные сложности.

Ранее сегодня стало известно, что собственник брендов KFC и Pizza Hut приостанавливает инвестиции в новые рестораны в России.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в российской сети McDonald’s работало 847 ресторанов, 84% которых управляла сама компания. Остальные открывались по франчайзингу.



Вместе с украинскими ресторанами, эта сеть по итогам 2021 года дала около 2% выручки и менее 3% операционной прибыли.

Напомним, что в Украине работало 108 ресторанов McDonald’s. Всеми управляла компания. Но после российского вторжения в Украину, в американской компании решили закрыть сеть.

После этого в украинском McDonald’s передали продукты питания из ресторанов украинским военным и гражданским лицам.

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