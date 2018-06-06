МАУ запустила авиарейс в Торонто

Авиарейсы будут выполняться трижды в неделю

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) 6 июня открыла регулярное воздушное сообщение между Киевом и Торонто.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, средам и субботам - с вылетом из Киева в 11:20, из Торонто в 23:15 на широкофюзеляжных самолетах Boeing 767-300ER с тремя классами обслуживания - бизнес, эконом и премиум-эконом.

Время в пути составит 10 часов 15 минут в направлении Торонто, 9 часов 50 минут в обратном направлении.

Стоимость перелета Киев - Торонто с учетом налогов и сборов - от 8 767 грн при покупке билета в обе стороны.

Таким образом, сеть дальнемагистральных рейсов авиакомпании уже насчитывает шесть направлений - Бангкок, Пекин, Коломбо, Дели, Нью-Йорк и Торонто.

По словам президента МАУ Юрия Мирошникова, в первом квартале текущего года авиакомпания нарастила пассажиропоток на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - почти до 2 млн чел.

МАУ - украинская авиакомпания, ее базовый аэропорт - ГМА Борисполь. Авиакомпания по итогам 2016 получила чистую прибыль в размере 387,9 млн грн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против чистого 504,923 млн грн годом ранее. На данный момент во флоте МАУ 42 самолета.