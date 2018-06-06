МАУ запустила авиарейс в Торонто

0 комментировать
Авиарейсы будут выполняться трижды в неделю
Фото: МАУ/Facebook

Авиарейсы будут выполняться трижды в неделю

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) 6 июня открыла регулярное воздушное сообщение между Киевом и Торонто.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, средам и субботам - с вылетом из Киева в 11:20, из Торонто в 23:15 на широкофюзеляжных самолетах Boeing 767-300ER с тремя классами обслуживания - бизнес, эконом и премиум-эконом.

Время в пути составит 10 часов 15 минут в направлении Торонто, 9 часов 50 минут в обратном направлении.

Стоимость перелета Киев - Торонто с учетом налогов и сборов - от 8 767 грн при покупке билета в обе стороны.

Таким образом, сеть дальнемагистральных рейсов авиакомпании уже насчитывает шесть направлений - Бангкок, Пекин, Коломбо, Дели, Нью-Йорк и Торонто.

По словам президента МАУ Юрия Мирошникова, в первом квартале текущего года авиакомпания нарастила пассажиропоток на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - почти до 2 млн чел.

МАУ - украинская авиакомпания, ее базовый аэропорт - ГМА Борисполь. Авиакомпания по итогам 2016 получила чистую прибыль в размере 387,9 млн грн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против чистого 504,923 млн грн годом ранее. На данный момент во флоте МАУ 42 самолета.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове