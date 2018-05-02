МАУ выполнила первый рейс в Индию

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МАУ выполнила первый рейс в Дели
Фото: samolety.org

МАУ выполнила первый рейс в Дели

1 мая авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) выполнила первый рейс по маршруту Киев-Дели.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Таким образом, на данный момент сеть дальнемагистральных рейсов МАУ включает пять направлений, уточнили в МАУ.

Новые дальнемагистральные рейсы выполняются трижды в неделю, с 7-го июня интенсивность полетов возрастет до 4 еженедельных рейсов. Полеты в/из Международного аэропорта Дели (Indira Gandhi International) выполняются на самолетах Boeing 767 с тремя классами обслуживания – бизнес, премиум эконом и экономическим. Минимальная стоимость билета в одну сторону из Киева с учетом всех налогов и сборов составляет от 6890 грн.

Расписание рейсов:

№ РЕЙСА

НАПРАВЛЕНИЕ

ДНИ

ВЫЛЕТ*

ПРИЛЕТ*

PS391

Киев – Дели

12.45..

20:55

06:20+1

PS392

Дели – Киев

.23.56.

10:00

15:20

*Время местное

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 50 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю.

В состав флота МАУ входит 40 авиалайнеров различных модификаций, включая 25 среднемагистральных Boeing-737 NG. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.

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