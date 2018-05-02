МАУ выполнила первый рейс в Индию

1 мая авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) выполнила первый рейс по маршруту Киев-Дели.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Таким образом, на данный момент сеть дальнемагистральных рейсов МАУ включает пять направлений, уточнили в МАУ.

Новые дальнемагистральные рейсы выполняются трижды в неделю, с 7-го июня интенсивность полетов возрастет до 4 еженедельных рейсов. Полеты в/из Международного аэропорта Дели (Indira Gandhi International) выполняются на самолетах Boeing 767 с тремя классами обслуживания – бизнес, премиум эконом и экономическим. Минимальная стоимость билета в одну сторону из Киева с учетом всех налогов и сборов составляет от 6890 грн.

Расписание рейсов:

№ РЕЙСА НАПРАВЛЕНИЕ ДНИ ВЫЛЕТ* ПРИЛЕТ* PS391 Киев – Дели 12.45.. 20:55 06:20+1 PS392 Дели – Киев .23.56. 10:00 15:20

*Время местное

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 50 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю.

В состав флота МАУ входит 40 авиалайнеров различных модификаций, включая 25 среднемагистральных Boeing-737 NG. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.