С пустыми руками. МАУ изменит правила перевозки вещей в салоне

Международные Авиалинии Украины с 15 января 2019 года изменит нормы перевозки ручной клади на всех своих рейсах. МАУ сокращает количество предметов, которые можно взять с собой на борт самолета.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Новые нормы перевозки ручной клади будут действовать для пассажиров, которые приобрели билеты с 1 ноября для путешествия после 15 января следующего года, и будут зависеть от базового тарифа или класса обслуживания.

Так, пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета одно место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Если в стоимость билета входит перевозка зарегистрированного багажа, пассажиры смогут взять с собой на борт самолета два места ручной клади: 1 место весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см и одно место весом до 5 кг и размерами не более 40х30х10 см, а также верхнюю одежду и зонтик. Это также касается пассажиров премиум экономического класса обслуживания на дальнемагистральных рейсах.

Пассажиры бизнес класса среднемагистральных рейсов смогут перевозить два места ручной клади: одно весом до 12 кг и размерами не более чем 55х40х20 см и одно место весом до 5 кг и размерами не более 40x30x10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Пассажиры бизнес класса дальнемагистральных рейсов смогут перевозить три места ручной клади: два места общим весом до 15 кг и размерами не более чем 55х40х20 см каждое и одно место весом до 5 кг и размерами не более 40x30x10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Кроме того, каждый пассажир МАУ сможет взять с собой еще одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами не более 40x30x10 см. Стоимость услуги составляет €15.

Отметим, что ранее пассажиры, кроме ручной клади, могли перевозить в салоне самолета дамскую или мужскую сумку, небольшой фотоаппарат или бинокль, портативный персональный компьютер, прессу для чтения в полете, зонтик или трость, единицу верхней одежды и одну пару костылей.

Напомним, что венгерский лоукостер Wizz Air с 1 ноября меняет правила бесплатного провоза ручной клади, уменьшив габариты вещей, перевозка которых включено в билет.

Кроме того, лоукостер Ryanair объявил о введении значительных ограничений на бесплатный провоз ручного багажа на своих рейсах, которые будут выполняться с 1 ноября.