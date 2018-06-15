МАУ станет чаще летать по Украине

Авиакомпания будет летать в Одессу три раза в день кроме понедельника и четверга

Украинская авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) с 22 июня увеличивает частоту полетов из международного аэропорта Борисполь в Одессу.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Одесса.

Таким образом количество ежедневных полетов МАУ в/из Киева достигнет трех раз в день, кроме понедельника и четверга.

Новые рейсы будут выполняться по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Вылет из Киева в 8:50, прибытие в Одессу - в 9:50. Вылет из Одессы в 10:45, прибытие в Киев - в 11:45.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 80 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. Мост мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. Регулярных рейсов в неделю.

В состав флота МАУ входит 42 авиалайнера различных модификаций, включая 26 среднемагистральных Boeing-737 NG. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.