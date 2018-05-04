МАУ пополнила флот новым Boeing-777

Следующий самолет авиакомпания ожидает получить во второй половине мая

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) пополнила свой парк вторым из четырех широкофюзеляжных дальнемагистральных воздушных судов Boeing 777-200ER.

Об этом сообщили на Facebook-странице компании.

Отмечается, что самолет будет выполнять рейсы из Киева в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок.

Пассажирская емкость самолета составляет 361 кресло в трехклассное компоновке салона - бизнес, премиум-эконом и эконом-класс.

Как сообщает агентство Интерфакс-Украина, в МАУ ожидают, что следующие два самолета Boeing-777 прибудут во втором-третьем кварталах 2018 года, один из них ожидается уже во второй половине мая.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 50 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю.

В состав флота МАУ входит 43 авиалайнера различных модификаций, включая 27 среднемагистральных Boeing-737 NG. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.