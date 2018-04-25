МАУ начала летать из Киева в Копенгаген

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) открыла прямое регулярное воздушное сообщение между Киевом и Копенгагеном (Дания) с частотой девять раз в неделю.

Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

При раннем бронировании за 10 - 6 месяцев до вылета минимальная цена билета в одну сторону с учетом всех налогов и сборов составляет 545 гривен (из Киева) и 23 евро (из Копенгагена).

Рейсы из Киева в Копенгаген с вылетом в 11:30 и прибытием в 13:00 будут осуществляться в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье, а с вылетом в 21:05 и прилетом в 22:40 – в понедельник, вторник, субботу и воскресенье.

Рейсы из Копенгагена в Киев с вылетом в 13:50 и прибытием в 17:10 будут осуществляться в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье, а с вылетом в 04:55 и прилетом в 08:00 – в понедельник, вторник, субботу и воскресенье.

В компания также добавили, что расписание рейсов составлено таким образом, чтобы обеспечить удобные стыковки с маршрутной сетью МАУ в/из городов Украины, Европы, Индийского субконтинента и Азии.

Кроме того, в МАУ ожидают, что транзитный поток между Данией и третьими странами через Киев превысит 70 тыс. пассажиров в год.

Напомним, ранее в МАУ сообщали о планах открыть рейсы в Винницу, Копенгаген, Каир, Дели, Торонто, Санья из международного аэропорта Борисполь в 2018 году.