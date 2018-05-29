M&A в Украине: поворотный момент

Третье издание отчета о состоянии рынка M&A в Украине, опубликованное юридической фирмой Aequo совместно с авторитетным изданием Mergermarket (Лондон, Великобритания)

Сумма сделок на рынке слияний и поглощений в Украине увеличилась на 57% в 2017 году

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Денис Лысенко, управляющий партнер, AEQUO

Мы ожидаем, что в 2018 году активность на рынке слияний и поглощений будет расти в сравнении с 2017 годом, продолжая тренд, который мы наблюдали в последнем квартале прошлого года. Это связано с общей стабилизацией экономики Украины, включая стабилизацию валютного курса.

Финансовый сектор продолжает лидировать по количеству сделок M&A в Украине — на него приходится 33% общего количества сделок и 33% общей суммы сделок в 2016-2017 гг. Кроме того, устойчивую M&A активность на рынке слияний и поглощений продемонстрировали следующие отрасли экономики: агробизнес, энергетика и природные ресурсы, а также телекоммуникации, медиа и технологии (ТМТ).

Анна Бабич, партнер, руководитель практики корпоративного права/M&A, AEQUO

Позитивные изменения также отчасти объясняются реформами, влияющими на финансовую активность в Украине, включая изменения в инфраструктуре рынка капитала страны и новые законы об обществах с ограниченной ответственностью, корпоративных договорах и механизмах squeeze-out и sell-out, заменившие устаревшее законодательство советской эпохи.

Наблюдается значительная активность инвестиционных фондов, которая свидетельствует о том, что их деятельность более устойчива к локальным рискам.

В Украине есть ряд привлекательных для иностранных инвесторов крупных предприятий. Возможно, они не окажут существенного влияния на рынок слияний и поглощений, однако закон о приватизации определенно обеспечит большую прозрачность для международных инвесторов, что положительно скажется на имидже Украины.

AEQUO названа самой инновационной юридической фирмой года в Украине по версии IFLR Europe Awards 2018, юридической фирмой года в регионе по версии The Lawyer European Awards 2017 и одной из самых инновационных юридических фирм в Европе согласно FT Innovative Lawyers 2015-2017.

Про Mergermarket

Mergermarket (Лондон, Великобритания) — авторитетный независимый информационно-аналитический ресурс в сфере слияний и поглощений.

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