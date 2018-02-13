Львов собрался купить у немцев 30 подержанных трамваев

Власти Львова планируют закупить в Берлине 30 подержанных трамваев Татра стоимостью €800 тыс.

Об этом сообщил директор коммунального предприятия Львовэлектротранс Олег Береза, передает ЦТС.

По словам директора, закупка подержанных трамваев будет выполняться за кредитные средства и за деньги городского бюджета.

Сроки закупки пока не оглашаются, отмечается, что немецкие трамваи начнут курсировать по улицам Львова уже в этом году.

Добавим, что трамвайные системы Львова и Берлина имеют разную ширину колеи - 1000 и 1435 мм. По этой причине на немецких трамваях придется менять колесные тележки.

Напомним, ранее Владимир Омелян заявил, что представители руководства Германии предварительно выразили готовность передать Украине электрический подвижной состав для железных дорог. Позже он заявлял, что электрички могут появиться в Украине еще до конця 2018 года.