Львов привлек €35 млн для борьбы с мусором

Средства будут направлены на реконструкцию Грибовецкой свалки и строительства завода по переработке твердых бытовых отходов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Восточноевропейский фонд энергоэффективности и окружающей среды (Е5Р) и Фонд чистых технологий (ФЧТ) выделил €35 млн кредита Львову для решения проблем управления твердыми отходами.

Как передают Українські Новини, пакет финансирования будет включать в себя 13-летний кредит ЕБРР в размере €20 млн под гарантию города, инвестиционный грант в размере до €10 млн от Е5Р, крупнейшим донором которого является ЕС, а также льготный кредит в размере €5 млн от ФЧТ.

Эти средства будут направлены на реконструкцию Грибовецкой свалки и строительства во Львове завода по механико-биологической переработке твердых бытовых отходов, что позволит сократить выбросы парниковых газов на 141 500 т СО2-эквивалента в год.

Ранее сообщалось, что власти Львова в два раза увеличили тарифы на вывоз мусора.