Луценко анонсировал арест имущества олигарха Фирташа на оккупированных территориях

Генеральная прокуратура (ГПУ) готовит подозрения и аресты имущества олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает агентство Интерфакс-Украина.

"У господина Фирташа в ближайшие месяцы будут добрые для нас сообщения из органов прокуратуры. Это будет касаться и облгазов, и химзаводов, и предприятий на временно оккупированной территории. Если говорить откровенно, жду окончательных выводов экспертиз. Как только они будут, будут и подозрения, и наложенные аресты, и другие резонансные действия", – сказал он.

По его словам, наглость, с которой Фирташ обращается к Москве с требованием покарать Украину, перешла любые пределы. "А это значит, что это дело лежит у меня в ближайшей к моей правой руке стопочке", – подчеркнул Луценко.

Также он отметил, что прокуратура неоднократно пыталась воспрепятствовать поставкам украинского сырья на предприятия Фирташа в Крыму, однако реализовать это на практике мешают суды, решениями которых систематично снимаются аресты с месторождений.

"Периодически мы получаем такие решения, начинаем все снова: снова накладываем аресты, снова их отменяют… Это достаточно рутинная работа", – сказал генпрокурор.

Напомним, украинский олигарх, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был задержан полицейскими в Вене по запросу ФБР и помещен в следственный изолятор 12 марта 2014 года.

В США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии

Через день суд решил оставить его под арестом с возможностью освобождения под залог в €125млн. Сумма была определена, исходя из финансового состояния олигарха и тяжести инкриминируемых ему преступлений. 21 марта олигарх был выпущен под домашний арест, где ожидал решения суда по поводу экстрадиции в США.

В 2017 году Луценко заявил о расследовании в Украине уголовных дел в отношении компаний, связанных с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Также в этом же году, ГПУ начала расследовать возможное разворовывание госсредств предприятиями бизнесмена.