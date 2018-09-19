Lufthansa передумала запускать лоукостер в Украине

Немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась от планов вывода на украинский рынок дочерней лоукост-компании Eurowings.

Об этом сообщил генеральный директор Lufthansa Group в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Рене Койнзак, пишет liga.net.

"У нас нет планов открывать рейсы в Украину, в частности по маршруту Киев-Берлин. Но авиационный бизнес очень стремительно развивается и поэтому все может измениться. Когда мы увидим, что время пришло открывать рейсы, мы об этом поговорим, но сейчас у нас нет таких планов", - рассказал он.

Вице-президент по продажам Lufthansa Group в Европе, Ближнем Востоке и Африке Штефан Кройцпайнтнер объяснил, что с 2017 года группа проводит интеграцию 77 самолетов в парк авиакомпании Eurowings, что занимает много времени и ресурсов.

По его словам, пока процесс консолидации парка не будет завершен, компания не готова расширяться на новые рынки.

Ранее сообщалось, что Eurowings намерен с 2018 года запустить рейсы из аэропорта Борисполь в Берлин и Дюссельдорф.

Deutsche Lufthansa - крупнейшая немецкая авиакомпания, национальный авиаперевозчик Германии. До 1997 года 35,68% компании принадлежало немецкому правительству. Сейчас компания принадлежит частным инвесторам (88.52%), MGL Gesellschaft für Luftverkehrswerte (10.05%), Deutsche Postbank (1.03%), Deutsche Bank (0.4%).