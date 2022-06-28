Лимиты на топливо. Герус рассказал, когда на АЗС перестанут отпускать не больше 20−40 л на одно авто — видео 28 июня, 18:46 Лимиты на отпуск топлива в одни руки исчезнут уже в июле (Фото:Freepik)

В июне на украинском рынке нефтепродуктов произошли серьезные изменения к лучшему. Было завезено около 600 тыс. т нефтепродуктов, из которых 400 тыс. т — это дизель, остальные — бензин и сжиженный газ.

Об этом на брифинге 28 июня сообщил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По его словам, все нефтепродукты поступили с европейского направления и на 50% превышают поставки в мае.

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«Таким образом, мы видим, что ситуация на АЗС для конечного потребителя также нормализуется и стабилизируется. На западе Украины почти практически на всех АЗС уже есть ресурс и нет существенных очередей. В Киеве и на востоке Украины есть определенные очереди, но процесс по насыщению рынка будет продолжаться», — сказал Герус.

По словам нардепа, «в ближайшее время мы надеемся, что уже в июле ситуация будет нормализована».

«Если на сегодняшний день на некоторых АЗС есть лимит на 1 машину 40 л, а на некоторых еще остается 20 л, то в июле эти лимиты либо будут подняты, либо могут до конца июля вообще будут сняты», — добавил он.

Герус при этом призвал ответственно потреблять нефтепродукты и использовать автомобиль тогда, когда он действительно необходим.

Для полной стабилизации ситуации, по словам Геруса, нужно еще 1−1,5 месяца.

Он также подчеркнул, что план России по созданию масштабного топливного кризиса в Украине не реализовался и не будет реализован. В частности, из-за того, что наработанные поставки будут расти и имеют хорошую диверсификацию.

«Украине удалось значительно диверсифицировать поставки: сейчас ни из одной страны не поступает более трети от потребности в топливе», — добавил нардеп. При этом он отметил роль Польши и Румынии в помощи Украины с преодолением топливного кризиса.

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