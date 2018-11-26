lifecell рассказал, когда запустит MobileID

Один из крупнейших мобильных операторов Украины - компания lifecell планирует в начале следующего года запустить MobileID - электронную подпись с помощью мобильного телефона.

Об этом заявил главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджи в эфире программы Гроші вперед! на Радио НВ.

"В первом квартале следующего года сервис MobileID будет доступен нашим клиентам. Несколько дней назад мы запустили поддержку BankID. Наши клиенты, которые также являются клиентами банков, поддерживающих BankID - Приватбанк, Ощадбанк - смогут использовать BankID для многих транзакций, которые они осуществляют с помощью телефона", - рассказал он.

По его словам, MobileID помогать людям осуществлять идентификацию их лица через третьих лиц. Вместо использования дополнительных документов, удостоверяющих личность, они будут использовать свой телефон для подтверждения.

"В целом мы стараемся сделать так, чтобы мобильный телефон стал единственным девайсом, который поможет людям проходить идентификацию лица, в случае осуществления оплат, покупки, услуг. Любые транзакции - денежные или неденежные", - отметил он.

Кроме того, MobileID поможет проходить банковскую идентификацию, а имея подтвержденные банковские данные, клиент сможет пользоваться услугами без затраты времени на подтверждение собственной личности. Сейчас компания тестирует MobileID.

Отметим, что ранее Vodafone запустил Mobile ID. Киевстар также запустил сервис Mobile ID в опытную эксплуатацию.

lifecell (Лайфселл) - входит в тройку крупнейших украинских операторов мобильной связи. Ранее компания Астелит изменила бренд life:) на lifecell. После ребрендинга компания изменила свое юридическое название на Лайфселл для удобства идентификации оператора.

Турецкая компания Turkcell выкупила 44,9% акций нидерландской Euroasia Telecommunications Holding, которая владела Астелитом, в компании System Capital Management Рината Ахметова. Теперь Turkcell владеет 100% акций украинского Лайфселл.

В 2017 году lifecell получил 503,6 млн грн чистого убытка в сравнении с 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году.