Курс криптовалют: основные валюты продолжили рост

Во вторник, 26 июня, наиболее ликвидные криптовалюты вновь укрепились в цене.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin поднялся на 1,56%, до $6 236, Ethereum – на 1,39% до $458,09, Ripple – на 0,74%, до $0,481, Bitcoin Саsh – на 0,49%, до $752,573, EOS – на 3,17%, до $8,18.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $5,7 млрд, Ethereum – $4,3 млрд, Ripple – $228,9 млн, Bitcoin Саsh – $395,6 млн, EOS – $833,1 млн.

Капитализация Bitcoin на данный момент составляет $107,2 млрд, Ethereum – $45,9 млрд, Ripple – $18,9 млрд, Bitcoin Саsh – $12,9 млрд, EOS – $7,3 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данное время выросла до $255 млрд.