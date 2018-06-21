Курс криптовалют: биткоин потянул рынок вверх

В четверг, 21 июня, 5 наиболее ликвидных криптовалют двинулись в "зеленую зону".

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:15 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin вырос на 1,91%, до $6 773, Ethereum – на 3,59%, до $543, Ripple – на 2,4%, до $0,543, Bitcoin Саsh – на 2,36%, до $894,3, EOS – на 3,31%, до $10,6.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,6 млрд, Ethereum – $1,5 млрд, Ripple – $214 млн, Bitcoin Саsh – $389 млн, EOS – $734 млн.

Капитализация Bitcoin на данное время составляет $115,8 млрд, Ethereum – $54,4 млрд, Ripple – $21,3 млрд, Bitcoin Саsh – $15,3 млрд, EOS – $9,5 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данный момент выросла до $291,3 млрд.