Кулеба заявил, что Украина готова пойти на риски ради экспорта зерна 21 июля, 02:11 Кулеба признал, что россияне могут обстреливать суда с зерном (Фото:REUTERS/Mehmet Emin Calsikan)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова возобновить экспорт зерна, несмотря на риски.

Об этом сообщает TIME.

«Мы готовы пойти на любой риск. Я думаю, что наше послание миру простое: Россия нам не нужна», — заявил министр.

При этом, он признал, что российские оккупанты могут пытаться атаковать суда с зерном, которые экспортируют продовольствие.

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«Это риск, который вы готовы взять на себя? Это вопрос, на который должны ответить люди здесь, в штаб-квартире ООН и в Анкаре. Мы не хотим подвергать чью-то жизнь риску на наше усмотрение. Если вы спросите нас, готовы ли вы проверить это? Но мы должны взаимодействовать с другими для минимизации рисков», — заявил глава МИД.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, следующие в украинские порты. За два дня до этого Москва официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Третью ночь подряд оккупанты атакуют Одессу. В ночь на 19 июля, они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.

