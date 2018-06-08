Крупный украинский девелопер купил здание возле Софийского собора за $4 млн

Одна из крупнейших девелоперских компаний в Украине UDP приобрела на аукционе у департамента коммунальной собственности Киевской городской госадминистрации (КГГА) нежилое здание, расположенное в проулке Георгиевский, 9 (а, а2) в Шевченковском районе Киева за 102,5 млн грн (около $4 млн).

Как отмечается в ответе департамента коммунальной собственности КГГА на запрос агентства Интерфакс-Украина, данное здание площадью 3,8 тыс. кв. м было включено в перечень объектов, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины Киева и подлежащих приватизации.

Согласно данным Единого госреестра, владельцем 99,7% уставного капитала компании Глобал Инвест принадлежит КУА Юдп Эссет Менеджмент, которое действует от своего имени и за счет ПЗНВИФ Миськый квартал (по состоянию на 8 июня компания также владеет 67,3% в уставном капитале компании Юкрейниан Девелопмент Партнерс (UDP).

Кроме того, по данным департамента коммунальной собственности, на аукционе также было продано нежилое здание по ул. Хрещатик, 44а компании Вакус-Инвестментс за 32,3 млн грн

Кроме того, по результатам аукционов компанией Вердис было приватизировано здание площадью 435 кв. м по ул. Бассейная 1/2-а за 4,3 млн грн, а Кронкер Груп приобрело за 5,9 млн грн здание площадью 460 кв. м по ул. Трухановская, 3а.

Глобал Инвест создано в 2004 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Конечным бенефициаром выступает экс-гендиректор UDP Валерий Кодецкий. В конце 2017 года компания объявила о выходе В.Кодецкого из состава UDP и решении сконцентрироваться на развитии компании City One Development.

UDP – одна из крупнейших девелоперских компаний в Украине, работает на рынке c 2002 года и реализовала 11 проектов общей площадью 3 млн кв. м. Среди наиболее известных – развитие аэропорта Киев, строительство столичных ТРЦ Ocean Plaza и ЖК RiverStone, Паркове мисто.