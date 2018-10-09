Крупный частный добытчик поставит Укрпочте газ

Одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине – Укрнефтебурение победила в тендере Укрпочты на закупку 3,5 млн куб. м газа с предложением 37,7 млн грн, что соответствует 10,77 тыс. грн за 1000 куб. м.

Об этом свидетельствуют данные в системе электронных госзакупок ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

Укрнефтебурение должна поставить газ Укрпочте до 31 декабря 2019 года.

Ожидаемая стоимость топлива составляла 38,13 млн грн. В тендере также принимали участие Укргазресурс с ценовым предложением 36,96 млн грн (заявка отклонена - отказ от подписания договора), Окко Контракт – 37,8 млн грн и Эру Трейдинг – 37,8 млн грн.

В прошлом году Укрпочта также покупала газ в Укрнефтебурения для осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.

Укрнефтебурение – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутскиий район, Харьковская область). Компания эксплуатирует 22 газоконденсатные инефтегазовые скважины.

В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.