Крупные инвесторы из США приедут в Украину

Первая официальная торговая миссия США из 12 американских компаний начнет работу в Украине через несколько дней.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей Facebook-странице.

"Уже через несколько дней в Украину отправится первая официальная торговая миссия из 12 крупных американских компаний, которые будут искать для себя в Украине выгодные возможности для инвестиций", – написал он.

В пресс-релизе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) отмечается, что миссия запланирована на конец октября, однако точную дату начала ее работы не уточняется.