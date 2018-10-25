Крупные инвесторы из США приедут в Украину

Первая официальная торговая миссия США из 12 американских компаний начнет работу в Украине через несколько дней.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей Facebook-странице.
"Уже через несколько дней в Украину отправится первая официальная торговая миссия из 12 крупных американских компаний, которые будут искать для себя в Украине выгодные возможности для инвестиций", – написал он.
В пресс-релизе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) отмечается, что миссия запланирована на конец октября, однако точную дату начала ее работы не уточняется.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования