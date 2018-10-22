Крупное слияние. Сеть Prostor покупает Космо – СМИ

Днепропетровская компания Стиль Д, которая развивает сеть по продаже парфюмерно-косметических товаров Prostor, близка к покупке бизнеса компании Суматра ЛТД – сеть Космо. Продавец – инвесткомпания SigmaBleyzer. Сумма сделки может составить около $15 млн.

Об этом изданию liga.net рассказали три источника: два директора торговых сетей и инвестиционный банкир.

Компания Стиль Д создана в 2002 году, а первый магазин Prostor был открыт в 2003 году в Днепре. Основатель сети – Вадим Тугай. В середине июля АМКУ разрешил бизнесмену оформить контроль над компанией через офшоры Ringside Limited та Amikod Limited. По данным агентства Интерфакс-Украина, за три квартала 2017 года выручка Стиль Д составила почти 1,4 млрд грн, чистый убыток – 7,4 млн грн.

Сейчас в Украине работает четыре национальные сети – EVA, Watsons, Prostor и Космо. Лидерство держит сеть EVA (около 750 магазинов), на втором месте Watsons – около 400 торговых точек, на третьем – Prostor с примерно 350 магазинами, а на четвертом – Космо, у которой около 110 магазинов.

Еcли соглашение будет подписано, Prostor выйдет на второе место в Украине в сегменте магазинов по продаже парфюмерно-косметической продукции после сети Ева.

Договор купли-продажи еще не подписан, сейчас идет оценка стоимости бизнеса Космо, рассказывает изданию директор торговой сети на правах анонимности. Сделка может оказаться типичной для украинского розничного рынка: собственник покупает договоры аренды, товарные остатки, торговое оборудование и при необходимости – бренд сети. Речь идет только о продаже около 110 парфюмерно-косметических магазинов, аптечный бизнес Космо не входит в сделку, отметил он.

Продавец хочет за свой актив около $15 млн, — сообщил инвестиционный банкир пожелавший остаться неназванным.

Гендиректор сети Космо Георгий Шейко сообщил, что ритейлер регулярно проводит переговоры о продаже своего бизнеса. Однако, информацию о проведении оценки стоимости активов он опроверг.

Получить комментарий Prostor изданию не удалось – ее представители не ответили на запрос.

Американская SigmaBleyzer через компанию SBF Southeast European Holdings приобрела компанию Суматра ЛТД в 2007 году. Тогда эксперты прогнозировали, что фонд выйдет из бизнеса через три-четыре года, продав Космо международному оператору. Однако несколько финансовых кризисов могли помешать планам фонда, и сейчаc покупку сети рассматривают только ее украинские конкуренты.

Watsons отказался приобретать сеть, сообщил изданию инвестбанкир. Совладелец сети Ева Руслав Шостак отметил, что сейчас не рассматривает покупку бизнеса Космо.

"Мы не опасаемся конкуренции даже в том случае, если объединяться Watsons, Prostor и Космо", – говорит Шостак. До конца года ритейлер откроет еще 60-70 магазинов, а в следующем году – свыше 100 торговых точек, добавляет он.