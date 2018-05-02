Крупнейший в Украине автодилер вышел в прибыль

Украинская автомобильная корпорация (УкрАвто), согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончила 2017 год с прибылью 254,7 млн грн.

Об этом сообщили в компании, передают Українські Новини.

По состоянию на конец 2017 года активы корпорации составили почти 3,5 млрд грн, текущие обязательства - 574 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - 1,2 млрд грн.

Чистый доход за этот период увеличился на 30%, или на 595,5 млн грн до почти 2,6 млрд грн в сравнении с 2016 годом.

Напомним, что в 2016 году УкрАвто сократила убыток в 140 раз – до 3 млн грн, увеличив чистый доход на 25,1% - до почти 2 млн грн в сравнении с 2015 годом.

УкрАвто зарегистрирована в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций ЗАЗа, польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит около 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов. Конечным бенефициаром корпорации является Тариел Васадзе, которому принадлежит 93,9% акций корпорации.

Корпорация является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов. В числе партнеров - DaimlerChrysler, General Motors, KIA Motors, Nissan, Toyota, Chery, АвтоВАЗ.

Напомним, что в конце января УкрАвто решила закрыть сразу пять своих филиалов в Украине.