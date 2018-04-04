Крупнейший производитель яиц прокомментировал расследование НАБУ

В Авангарде отмечают, что незаконные действия антикоррупционных органов приводят к дестабилизации и разбалансировке деятельности компании.

Аграрный холдинг Авангард прокомментировал проведение детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в течение двух лет досудебного расследования предприятий агрохолдинга относительно возможного незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

Как заявили в Авангарде, основным аргументом детективов НАБУ является то, компании холдинга до 1 января 2016 года в качестве производителей сельхозпродукции находились на специальном режиме налогообложения налога на добавленную стоимость. Отмечается, что данное право предоставлялось всем украинским производителям сельскохозяйственной продукции.

В пресс-службе пояснили, что все обвинения были проверены еще в 2016 и 2017 в ходе расследований Службой безопасности и Генеральной прокуратурой по аналогичным обвинениям за тот же период и были приняты решения о закрытии уголовных производств.

Вместе с тем, сотрудники агрохолдинга способствовали проведению всех необходимых следственных действий досудебного расследования НАБУ.

В частности, было направлено компании на выполнение около 70 постановлений суда и запросов о предоставлении информации и документов, было предоставлено десятки ответов на все запросы, документация прошла все необходимые экспертизы.

При этом, детективы НАБУ не обращали внимания на все доказательства компании, сообщили в Авангарде.

В агрохолдинга заявляют, что согласно закону "маски-шоу стоп", руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) "должно было не передавать производство в другой правоохранительный орган для продолжения расследования, а принять решение о закрытии незаконного уголовного производства на основании п.10 ч. 1 ст.284 УК".

В Авангарде отмечают, что незаконные действия антикоррупционных органов приводят к дестабилизации и разбалансировке деятельности компании.

В агрохолдинге напомнили, что в течение двух лет НАБУ осуществляет досудебное расследование предприятий агрохолдинга относительно возможного незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, сформировавшийся после введения в эксплуатацию в 2015 году двух крупнейших птицекомплексов в Херсонской и Хмельницкой областях.

Агрохолдинг неоднократно обращался к руководству НАБУ и САП относительно "незаконных действий и игнорирования выполнения закона детективами НАБУ".

Агрохолдинг Авангард - один из крупнейших агрохолдингов Украины, который специализируется на производстве яиц и яичных продуктов, основан в 2003 году. Владельцем холдинга является Олег Бахматюк.