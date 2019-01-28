Кризис в Венесуэле может ударить по рынку нефти - Эр-Рияд Сегодня, 18:07 714 Цей матеріал також доступний українською EPA Объемы добычи нефти в Венесуэле резко упали EPA

Политический кризис в Венесуэле может повлиять на рынок нефти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Конечно, события в Венесуэле могут оказать влияние на рынок [нефти]... Мы наблюдаем за развитием событий, они могут отразиться на равновесии нефтяного рынка", - сказал он в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Как отмечает Daily Mail, объемы добычи нефти в Венесуэле, стране-члене ОПЕК, резко упали за последние месяцы - с 2 млн баррелей в сутки до примерно 1,4 млн баррелей в сутки.

Латиноамериканская страна располагает крупнейшими в мире запасами нефти. Объемы нефти в Венесуэле превышают 300 млрд баррелей.

Напомним, что Венесуэлу охватил политический кризис из-за противостояния между режимом президента Николаса Мадуро и лидером оппозиции, "исполняющим обязанности президента" Хуаном Гуайдо, которого поддерживают демократические страны во главе с США.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время антиправительственных протестов погибли по меньшей мере 25 человек.