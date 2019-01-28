Кризис в Венесуэле может ударить по рынку нефти - Эр-Рияд
Политический кризис в Венесуэле может повлиять
на рынок нефти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
"Конечно, события в Венесуэле могут
оказать влияние на рынок [нефти]... Мы наблюдаем за развитием событий, они
могут отразиться на равновесии нефтяного рынка", - сказал он в интервью телеканалу
Al-Arabiya.
Как отмечает Daily Mail, объемы добычи нефти в
Венесуэле, стране-члене ОПЕК, резко упали за последние месяцы - с 2 млн баррелей
в сутки до примерно 1,4 млн баррелей в сутки.
Латиноамериканская страна располагает
крупнейшими в мире запасами нефти. Объемы нефти в Венесуэле превышают 300 млрд
баррелей.
Напомним, что Венесуэлу охватил политический
кризис из-за противостояния между режимом президента Николаса Мадуро и лидером
оппозиции, "исполняющим обязанности президента" Хуаном Гуайдо,
которого поддерживают демократические страны во главе с США.
21 января в столице страны Каракасе группа
военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны
присоединиться к восстанию. В столкновениях во время антиправительственных протестов погибли
по меньшей мере 25 человек.