Китайцы займутся дноуглублением Черноморского порта

Администрация морских портов Украины (АМПУ) и China Harbour Engineering company Ltd. (CHEC) подписали два контракта на проведение дноуглубления в морском порту Черноморск.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Один документ предусматривает проведение работ на подходном канале к порту, второй – в акватории первого ковша Сухого лимана.

Стоимость проекта составляет 404 млн грн, из них 87,1 млн грн будет направлено на дноуглубление канала, а 317 млн грн – акватории.

Согласно подписанным соглашениям, в Черноморске будет проведено дноуглубление подходного канала к порту до 16 м и дноуглубление акватории первого ковша Сухого лимана до 15 м.

Общий объем дноуглубительных работ составит около 2 млн куб. м. На подходном канале будет поднято более 500 куб. м грунта, в акватории – почти 1,5 млн куб м.

"Проект должен быть реализован до конца 2018 года. Реконструкция морского подходного канала и акватории первого ковша позволит в дальнейшем также провести реконструкцию причалов Черноморского порта и дноуглубление операционной акватории причалов"- отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Напомним, что в мае 2017 года по результатам тендера между АМПУ и CHEC были подписаны два контракта на проведение дноуглубления в порту Южный.

Работы по первому контракту завершены с опережением графика на три месяца, по второму – уже выполнена половина работ.