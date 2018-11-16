Китайцы отремонтируют взлетную полосу в Борисполе

Международный аэропорт Борисполь в рамках меморандума с китайской компанией China Communications Construction Company (CCCC) планирует начать реконструкцию летной зоны №2 в 2020 году, а ввести в эксплуатацию — в 2021 году.

Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко, передает Интерфакс-Украина.

"Работы по реконструкции будут оплачены за счет кредита и частично за счет собственных средств предприятия. Китайский Эксимбанк может выдать кредит под государственные гарантии. Ставки финансирования под государственные гарантии значительно ниже коммерческих и не требуют дополнительных расходов со стороны аэропорта", — рассказал он.

Зубко подчеркнул, что СССС за свой счет подготовила и передала аэропорту предварительное технико-экономическое обоснование проекта. Аэропорт уже подготовил свои замечания, которые китайская компания должна устранить до конца года. После этого будут проведены переговоры с банком о финансировании.

"Процедура закупки не производилась, и Борисполь не тратил деньги предприятия и бюджета", — отметил он, добавив, что предложение о строительстве было выдвинуто китайской стороной.

Ранее на сайте Министерства инфраструктуры сообщали, что, в рамках стратегического партнерства между Украиной и КНР, СCCC готовит проект реконструкции второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Борисполь.

Аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочные полосы: одну – длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую – длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс. В 2017 году Борисполь увеличил пассажиропоток на 22,1% – до 10,6 млн пассажиров.