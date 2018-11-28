Киевстар сменил главу набсовета

Главного операционного директора Veon Ltd. Йонсена Кьелль Мортена назначили на должность главы набсовета Киевстара на три года.

Об этом говорится в сообщении оператора в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.

Набсовет компании сменил назначенного в июне текущего года финдиректора Veon Тронда Эдегорда Вестли на этой должности.

Мортен с августа 2016 и по настоящее время занимает должность главного операционного директора Veon. Он является представителем акционера эмитента - Veon Holdings B.V.

Ранее акционеры Киевстара на внеочередном собрании 16 ноября переизбрали четырех членов набсовета и назначили одного. Членом набсовета также был назначен Мортен.

Киевстар - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Согласно последним данным оператора, его база составляет около 26,5 млн абонентов. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% в сравнении с 2016 годом – до 16,5 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,2 млрд грн.

Акционер Киевстара - группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.

Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в Альфа-групп Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций.