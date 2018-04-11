Киевстар ограничил скорость интернета

6 тыс. Мб трафика хватит на семь часов просмотра видео или на 82 часа прослушивания музыки

Крупнейший украинский мобильный оператор Киевстар с 11 апреля установил ограничение скорости интернета в 1,8 Мбит/c после использования первых 6 тыс. Мб в сутки. При этом ограничений по объему потребляемого трафика не будет.

Об этом сообщил оператор, передает агентство Интерфакс-Украина.

Ограничения могут быть использованы только к тем абонентам, которые используют аномально большой объем интернета и перегружают сеть.

"Статистика указывает, что 0,5% абонентов регулярно использует аномально большие объемы мобильного интернета – больше 100 тыс. Мб ежемесячно. Эти абоненты перегружают сеть оператора и значительно замедляют скорость интернета для остальных 99,5% абонентов", - подчеркивают в Киевстаре.

Компания может применять "политику справедливого пользования сетевыми ресурсами": для абонентов, которые использовали в течение суток больше 6 тыс. Мб мобильного интернета, услуга передачи данных до конца дня может предоставляться на скорости до 1,8 Мбит/c для "предоставления равноправного доступа к качественному мобильному интернету и защиты большинства абонентов от дискриминации".

При этом в Киевстаре подчеркивают, что 6 тыс. Мб трафика хватит на семь часов просмотра видео или на 82 часа прослушивания музыки в хорошем качестве.

Киевстар - крупнейший украинский оператор мобильной связи, который обслуживал на конец июня 2017 года 26,1 млн абонентов. Его выручка за первое полугодие 2017 увеличилась на 10,8% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года - до 7,9 млрд грн.

Акционер Киевстара - группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.