Отныне украинский бизнес и государственные учреждения могут разворачивать ИИ-решения прямо в украинском облаке — без зависимости от иностранных поставщиков.

«Интеграция ИИ в Kyivstar Cloud — не просто технологическое обновление, а еще один шаг к укреплению цифровых возможностей Украины. Применение ИИ открывает перед украинскими пользователями новые возможности для автоматизации, аналитики и развития собственных бизнес-решений», — комментирует Константин Вечир, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар.

Новые ИИ-модули в Kyivstar Cloud позволяют:

Анализировать большие объемы данных в реальном времени с использованием машинного обучения.

Автоматизировать бизнес-процессы компании ( оптимизация систем хранения и поиска информации, аналитики).

компании оптимизация систем хранения и поиска информации, аналитики). Развертывать собственные модели генеративного ИИ.

Использовать готовые инструменты: чат-боты, генераторы контента, системы рекомендаций — без необходимости в отдельной ИИ-команде.

Инструменты ИИ уже доступны всем клиентам Kyivstar Cloud. Компания также предлагает консультации с архитекторами облака для адаптации моделей под конкретные потребности бизнеса.

О Kyivstar Cloud:

Kyivstar Cloud — облачная платформа Киевстар, созданная для нужд украинского бизнеса и государства. Предлагает IaaS-решения, поддержку гибридной и мультиоблачной инфраструктуры, backup-сервисы, ШI и обработку больших данных, технологическую поддержку команды.

Справка о Киевстар

Киевстар — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2025 года обслуживал около 22,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов «Домашнего Интернета». Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в течение 2023−2027 годов планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл. США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последних три года выделила более 3,4 млрд грн для поддержки Сил обороны, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер Киевстар — международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк). Киевстар 27 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua



